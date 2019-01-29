افتتاح مرصد النجوم | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 01/ 02/ 2019 الزمان: 16:30 المكان: مرصد النجوم، المطران، الناصرة الأمسية الافتتاحية لمرصد النجوم- المطران، وذلك يوم الجمعة الموافق 1.2.2019 الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في مدرسة المطران.

وتستضيف الأمسية البروفيسور سليم زاروبي ليقدّم محاضرة بعنوان "الحياة في الكون". سليم زاروبي مختص بفيزياء الكون عمل باحثًا في معهد الأبحاث ماكس بلانك في ألمانيا وفي جامعة خرونينغن في هولندا وهو باحث في تاريخ الكون. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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