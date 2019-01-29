حجازي: المشتركة بمركبات الأربعة أو خوض الانتخابات لوحدنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الدائرة السياسية في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، في حديثه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء، إن "خيار الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة الاستراتيجي والأول هو القائمة المشتركة بمركباتها الأربع في الحد الأدنى، وأما الخيار الثاني فهو خوض القائمة العربية الموحدة بقائمة مستقلة، حتى لو بقيت الحركة الإسلامية لوحدها في الانتخابات البرلمانية المقبلة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل".

وأشار رئيس الدائرة السياسية في الحركة الإسلامية إلى أنه سعى لترتيب لقاء رباعي بين رؤساء الأحزاب التي شكلت القائمة المشتركة، بعد مبادرة لرئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس، غير أن المبادرة لم تفض للقاء مشترك بين المركبات الأربعة.

الرد المناسب

وأكد حجازي أن "القائمة المشتركة يجب أن تستمر، وهي الرد المناسب والصحيح على السياسات العنصرية الممنهجة، ونحن نرى في ذلك خيارا استراتيجيا يجب التمسك به إلى أبعد الحدود، ولذلك نسعى إلى طرق كافة الأبواب لتحقيق ذلك ولجمع الأطراف الأربعة حول مائدة الحوار".

وأوضح: "نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تبقى القائمة المشتركة الواحدة بحد أدنى بمركباتها الأربعة، وإما أن تخوض الحركة الإسلامية عن طريق القائمة العربية الموحدة الانتخابات البرلمانية لوحدها، دون تحالفات، بمعنى إما أن تكون قائمة مشتركة وإما أن يختار كل طرف طريقه، وهو الخيار الأسوأ بالنسبة لنا، ولا نريده ولا نبحث عنه، لكنه يبقى الخيار الوحيد في هذه الحالة".

وعن إمكانية استمرار المشتركة بثلاثة مركبات، قال حجازي: "لا يوجد مشتركة بثلاثة مركبات. المشتركة بنيت على أساس أربعة مركبات وبخروج أي مركب منها فلن تبقى مشتركة، وعندها خيارنا خوض الانتخابات لوحدنا".