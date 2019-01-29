شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من «التصعيد الخطير» بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

حذرت جامعة الدول العربية، مما يجري في مدينة القدس المحتلة من انتهاكات وإجراءات تهويديه متواصلة وتصعيد خطير تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، استمرار اقتحامات واعتداءات المستوطنين وأعضاء كنيست ووزراء ومسؤولين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، والتي أصبحت نهجاً دائماً وشبه يومي، في تزايد غير مسبوق، وسط تصعيد ملحوظ في الدعوات العنصرية التي تطلقها أكثر من جهة يمينية متطرفة في إسرائيل لحشد اقتحامات أوسع للأقصى وباحاته.

وطالب ” أبو علي “، العالم بالتصدي بحزم لمحاولات المساس بالمسجد الأقصى، وسرعة التدخل للتصدي لإسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” من الاستمرار في مخططاتها الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك مستغلة الانحياز الأمريكي لها وصمت المجتمع الدولي.

كما أدان الأمين العام المساعد، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة إقرار قانون عنصري واستفزازي لمنع الأذان في مساجد القدس، مشدداً على إدانة دعوة عضو بلدية القدس التي دعا فيها لهدم أجزاء من أسوار القدس.

وحذر من استمرار إسرائيل في عدم احترام المنظومة الدولية عبر استمرارها كقوة احتلال بانتهاك قرارات الشرعية الدولية والاستمرار في انتهاكاتها في القدس في غياب المحاسبة والعقاب، مشيراً إلى المسؤولية الخاصة لليونسكو تجاه القدس والبلدة القديمة وما اتخذته من قرارات لحمايتها من هذه التهديدات المحدقة بها كون البلدة القديمة في مدينة القدس موضوعة على لائحة اليونسكو ومصنفة من المواقع المهددة.