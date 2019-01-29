شكرا لقرائتكم خبر عن " العدل الروسية " : الفساد ليس جريمة فى هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

تدرس وزارة العدل الروسثية تريد إلغاء تجريم الفساد، في حال ارتكابه تحت الاكراه.

وذكرت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الثلاثاء أنه وفقا لمشروع القانون، فإن عدم الالتزام بالقوانين الموضوعة من أجل مكافحة الفساد، لن يكون جريمة إذا ارتُكب "كنتيجة لظروف لا يمكن التغلب عليها".

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن الكرملين ليس لديه موقف حاليا بشأن هذه القضية. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان لكي يصبح قانونا.

ويشار إلى أن روسيا هي الدولة الأكثر من حيث معدلات الفساد في أوروبا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية المعنية بمكافحة الفساد لعام .2018