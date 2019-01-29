انت الان تتابع بعد فرض عقوبات.. مادورو: سنرد سياسيا على واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه سيرد بشكل قانوني وسياسي على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فرضها عقوبات على شركة النفط الوطنية في البلاد، الذي تمزقه أزمة سياسية معقدة، مضيفا: "أعطيت تعليمات محددة لرئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية، لبدء إجراءات سياسية وقانونية للدفاع عن ممتلكات وأصول شركة سيتجو الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية"، وذلك حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، عن مادورو، في خطاب متلفز.
وكان مادورو يتحدث خلال احتفال للترحيب بدبلوماسيين فنزويليين استدعوا من واشنطن بعد قرار فنزويلا قطع علاقتها مع الولايات المتحدة إثر اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا بالوكالة.وأعلن زعيم المعارضة جوايدو، أمس الإثنين، أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، داعيا إلى تظاهرات جديدة ضد
وكان مادورو يتحدث خلال احتفال للترحيب بدبلوماسيين فنزويليين استدعوا من واشنطن بعد قرار فنزويلا قطع علاقتها مع الولايات المتحدة إثر اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا بالوكالة.
وأعلن زعيم المعارضة جوايدو، أمس الإثنين، أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، داعيا إلى تظاهرات جديدة ضد مادورو، فيما كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وذلك في إطار تشديد الضغوط على الرئيس الفنزويلي.
ووافق مادورو، يوم الأحد الماضي، على فتح الباب للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي اعترف بجوايدو زعيم المعارضة، رئيسا مؤقتا لـفنزويلا، لإنشاء مكاتب لرعاية المصالح بين البلدين بهدف الإبقاء على الحد الأدنى من العلاقات بينهما، وذلك بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. (التفاصيل)
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