انت الان تتابع «الشيوخ الأمريكي» يفرض عقوبات جديدة على سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دفع مجلس الشيوخ الأمريكي من جديد بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط، ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. ويتضمن مشروع القانون الذي دفع به الشيوخ الأمريكي، بنودًا لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن، إذ يرى معارضو مشروع القانون أن البند الخاص بمعاقبة من يدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، يعد انتهاكا لحرية التعبير والرأي، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من بين الأصوات المعارضة لمشروع القانون هذا في التصويت الذي جرى أمس الاثنين، قال: «رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة