الان تتابع فنزويلا تتهم الإدارة الأمريكية بالتحضير لاجتياح عسكري للبلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات اتهمت فنزويلا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتحضير لاجتياح عسكري، على خلفية الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، رئيسا للبلاد. يشار إلى أن “جوايدو”، نصّب نفسه رئيسا للبلاد، فيما اعتبره الجيش الفنزويلي انقلابا على الرئيس نيكولاس مادورو. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد دعت الدول للاعتراف بـ”جوايدو”، رئيسا للبلاد، فيما منحت دول أوروبية نيكولاس مادورو، مهلة 8 أيام، لإجراء انتخابات رئاسية في بلاده، إلا أن الأخير رفضها.

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