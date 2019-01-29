الان تتابع قسد: نشن عمليات دقيقة في آخر جيب لداعش بدير الزور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أنها تشن عمليات دقيقة في آخر جيب لتنظيم داعش في دير الزور، حرصا على المدنيين. وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الآلاف من أسر عناصر داعش ما زالوا عالقين في آخر جيب للتنظيم بدير الزور.

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