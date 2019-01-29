كرامي بعد لقائه بري: لا شيء تغير حتى تتغير النتائج بموضوع تشكيل الحكومة

أكد عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​فيصل كرامي​ "أنني أؤيد موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي يقول بأنه لن يقف متفرجا امام الأزمة، وهذا معناه أنه سيذهب الى عقد جلسة تشريعية وأنا أؤيد ذلك".

وفي تصريح له عقب لقائه بري في ​عين التينة​، أوضح كرامي "أننا تباحثنا بموضوع تشكيل ​الحكومة​ وبرأيي أن من عملوا من إجل إنتاج حكومة فلا أرى شيء مستجد منذ تسعة أشهر، حتى يعلنون حكومة خلال أيام"، مشيراً الى "انني أتمنى الى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الخير والتوفيق في مهمته".

ولفت الى أن "اللقاء التشاوري يريد ممثل عنه من النواب الستة أو واحد من الاسماء التي طرحناها وان يكون ممثل اللقاء حصرا يصوت مع اللقاء التشاوري ويجتمع مع اللقاء التشاوري"، مشيراً الى أن "هناك مقعدا سنيا من ضمن حصة ​رئيس الجمهورية​، وهناك تبادل بينه وبين رئيس الحكومة".

وأكد أن "وزير اللقاء ىسيتعاون بشكل ايجابي مع الرئيس عون والحريري لأنه من ضمن أدبيات الحكومة هو التضامن الوزاري"، لافتاً الى أن "لا شيء تغير حتى تتغير النتائج ونتأمل الحلحلة في مكان ما، ونتمنى ان لا نعمل جلسات مجلس وزراء لحكومة تصريف الاعمال"، مشيراً الى أن "اللقاء التشاوري واضح بمطلبه نحن تسعة فليختاروا واحدا منا".