فنيانوس عرض مع مي الخليل موضوع استضافة مرفأ بيروت لسباق للسيدات

عرض وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ ورئيسة جمعية "​بيروت​ ​ماراتون​" مي الخليل، موضوع إستضافة ​مرفأ بيروت​ لفعاليات سباق للسيدات الذي تنظمه الجمعية الأحد 31 آذار 2019.

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