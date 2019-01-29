مكتب فنيانوس: طريق الطفيل تصبح سالكة أمام الآليات والسيارات خلال يومين

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​، أنّ "ورش ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وآلياتها المتخصّصة بجرف ​الثلوج​، واصلت منذ ساعات الصباح الّتي كانت بدأتها صباح أمس، بناء لتوجيهات فنيانوس، جرف الطريق الرئيسية من الثلوج في ​الطفيل​، الّتي تربط ​البقاع​ ب​الشمال​ وتصل قرى حام - معربون - والطفيل ببعضها البعض".

ولفت في بيان، إلى أنّ "​تساقط الثلوج​ منذ يوم أمس حتّى صباح اليوم، لم يحول دون فتح الطريق في حام ومعربون، حيث وصلت الجرافات إلى بلدة الطفيل، وما زالت تعمل حتّى الساعة على جرف الثلوج المتراكمة الّتي تراوحت سماكتها إلى أكثر من 8 أمتار".

وأوضح أنّ "من المتوقّع أن تنجز الورش عملها نهائيًّا خلال اليومين المقبلين، وبذلك تصبح الطريق الرئيسية الّتي تربط كلًّا من حام ومعربون والطفيل، الّتي كانت مقفلة منذ بداية فصل الشتاء ويبلغ طولها 22 كيلو متر، سالكة أمام الآليات والسيارات".