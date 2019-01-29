كبارة بحث مع سفيرة سريلانكا سبل تنظيم اليد العاملة في لبنان

إستقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة في مكتبه في الوزارة اليوم السفيرة السيرلنكية في لبنان ويجيراتني منديس بحضور مستشارة الوزير للشؤون القانونية الدكتورة رنا الجمل، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وسبل تنظيم اليد العاملة السيرلنكية في لبنان وفق مذكرة التفاهم التي تبحث بين الجانبين والتي ستناقش وتوقّع مع وزير العمل السيرلنكي الذي سيزور لبنان في شهر نيسان المقبل .
وقد شكرت السفيرة السيرلنكية وزارة العمل على التعاون الدائم لحل المشاكل التي تعترض العاملين من الجنسية السيرلنكية في لبنان.
كما إستقبل الوزير كبارة مدير مستشفى البترون الدكتور أيوب مخباط وعرض معه أوضاع المستشفى والسبل الاّيلة إلى تطويره.
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