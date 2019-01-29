جريصاتي عرض ووفد اتحاد كرة السلة شؤون الملاعب وأمنها

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في شؤون الملاعب وأمنها، خلال اجتماع عقده ظهر اليوم مع وفد من الاتحاد اللبناني لكرة السلة، حيث أكد أننا "أمام حالة استثنائية مع رئاسة حاضنة ومتفهمة ومنسجمة مع ذاتها، هادئة ومصممة في آن على إعلاء الشأن الرياضي لكرة السلة التي تعني لكثير من اللبنانيين".
واوضح ان "الإجتماع كان بناء جدا، تم في خلاله التوافق على أن القضاء سيأخذ مجراه، وبالتالي عندما يكون هناك أمن مهدد في الملاعب، فالمسؤولية تقع طبعا على رجال الأمن المنتشرين في الملاعب، لكن أيضا على القضاء عند وقوع اي حدث أو ضرر بالأشخاص، وهذا ما حصل في الآونة الأخيرة في مكان وملعب محددين"، مشددا على ان "القضاء مستمر في الملاحقة وعند تحديد المسؤوليات ستحدد بالتأكيد العقوبات".
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