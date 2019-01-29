خوري بحث مع رئيسة وكالة ميغا كيفية تطوير العلاقات لما فيه مصلحة لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري رئيسة وكالة "ميغا" في البنك الدولي يرافقها مدير البنك في لبنان ساروج كومار جاه وفريق من الخبراء.
وقد جرى البحث في دور مؤسسة "ميغا" في كفالة الاستثمارات وأهميته على صعيد توفير الثقة بالبلدان التي تعمل فيها الوكالة.
وتم الإتفاق على تطوير العلاقة مع هذه الوكالة في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة لبنان.
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