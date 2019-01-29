استكملت لجنة الادارة والعدل درس موضوع ما حصل في الرملة البيضاء.ولفت رئيس اللجنة النائب جورج عدوان إلى اننا "لم نر اي تدبير اتخذ بحق الشخص المسؤول"، مؤكدا أنه "سنستمر بملاحقة هذه القضية حتى تتحدد المسؤوليات كما اثارت اللجنة موضوع الطريق التي قطعت في الاوزاعي والحوادث التي تسببت بها".
واشار عدوان الى اننا "باشرنا بدراسة مواد التفتيش المركزي وهناك مشروعين سوف نحيلهما للهيئة العامة وهما مشروع الاعلام والاعلان والتفتيش المركزي وذلك قبل نهاية شهر شباط حيث لدينا التزام باحالتهم الى الهيئة العامة وسنمضي قدما بالوعد الذي قطعناه من خلال الجلسات الضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: سنستمر بملاحقة فيضان الرملة البيضاء حتى تتحدد المسؤوليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.