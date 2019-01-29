عدوان: سنستمر بملاحقة فيضان الرملة البيضاء حتى تتحدد المسؤوليات

استكملت ​لجنة الادارة والعدل​ درس موضوع ما حصل في الرملة البيضاء.ولفت رئيس اللجنة النائب ​جورج عدوان​ إلى اننا "لم نر اي تدبير اتخذ بحق الشخص المسؤول"، مؤكدا أنه "سنستمر بملاحقة هذه القضية حتى تتحدد المسؤوليات كما اثارت اللجنة موضوع الطريق التي قطعت في ​الاوزاعي​ والحوادث التي تسببت بها".

واشار عدوان الى اننا "باشرنا بدراسة مواد ​التفتيش المركزي​ وهناك مشروعين سوف نحيلهما للهيئة العامة وهما مشروع الاعلام و​الاعلان​ والتفتيش المركزي وذلك قبل نهاية شهر شباط حيث لدينا التزام باحالتهم الى الهيئة العامة وسنمضي قدما بالوعد الذي قطعناه من خلال الجلسات الضرورية".