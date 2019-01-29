لجنة الأشغال تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون البناء

تابعت ​لجنة الأشغال العامة​ درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون ​البناء​ المقدم من النائب ​حكمت ديب​. وبعد نقاش مطول تم التوافق على المبادىء العامة وكلفت اللجنة مدير عام ​التنظيم المدني​ وضع الصياغة المطلوبة بالإستناد الى المبادىء والأسس التي يرى التوافق عليها في اللجنة على ان يصار الى تخصيص جلسة لاحقة لمناقشتها وإقرارها.

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