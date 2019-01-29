تجمع المؤسسات الأهلية بصيدا استنكر زيادة رسوم الاشتراك على المياه

استنكر تجمع المؤسسات الأهلية في مدينة صيدا، في بيانٍ له قرار مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ، زيادة مبلغ 50 ألف ليرة لبنانيّة، كرسم اشتراك على فاتورة المياه لأهالي المدينة ورسوم الإشتراك.
واعتبر التجمع في بيانه، ان هذه الزيادة تصب في خانة الضرائب وليس الرسوم، نظراً لما يعاني منه المواطن من ضيق في الحياة المعيشيّة والوضع الإقتصادي، مشيرا إلى سياسية التقنين في المياه التي تتبعها مؤسسة المياه على أهالي مدينة صيدا خلال السنة.
هذا وكانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ، قد اقرت زيادة في رسوم المياه ورسوم الإشتراك بمبلغ وقدره 50 ألف ل.ل بدعوى معالجة الصرف الصحي في المدينة.
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