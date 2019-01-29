لجنة الصحة درست اقتراح القانون المتعلق بالتعليم الإلزامي للمرضين والممرضات

درست ​لجنة الصحة​ في اقتراح قانون يتعلق بالتعليم المستمر والإلزامي للمرضين والممرضات.واعلن رئيس اللجنة ​عاصم عراجي​ أن "هذا الاقتراح مهم للمرضين والممرضات لتحسين وضعهم التعليمي وقد نوقش في ​لجنة التربية​ خلال 3 جلسات ووافقت عليه".

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