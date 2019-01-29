النشرة: اعتصام لموظفي وكالة الاونروا في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان موظفي وكالة الأونروا نظموا اعتصامات في جميع المراكز الصحية والتربوية والإجتماعية وخدمات الصحة البيئية والسائقين في مدينة صيدا للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وفتح التوظيف وزيادة الأجور بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء في لبنان، رافعين شعارات منددة بتقصير الأونروا اتجاههم.
وحذر المعتصمون إدارة الأونروا من الاستمرار بتجاهل حقوقهم التي أقرتها الدولة اللبنانية خلال شهر أيلول عام 2017.
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