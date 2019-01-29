النشرة: اعتصام لموظفي وكالة الاونروا في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان موظفي وكالة ​الأونروا​ نظموا اعتصامات في جميع المراكز الصحية والتربوية والإجتماعية وخدمات الصحة البيئية والسائقين في ​مدينة صيدا​ للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وفتح التوظيف وزيادة ​الأجور​ بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء في ​لبنان​، رافعين شعارات منددة بتقصير الأونروا اتجاههم.

وحذر المعتصمون إدارة الأونروا من الاستمرار بتجاهل حقوقهم التي أقرتها ​الدولة اللبنانية​ خلال شهر أيلول عام 2017.