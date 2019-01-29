نزيه نجم: نريد بيروت المتألقة والنظيفة من دون نفايات

أعلن النائب ​نزيه نجم​ في محاضرة بعنوان "بيروت كما نريدها" أنه "تقدم فور انتخابه بدراسة أعدها شخصياً لتحسين وتفعيل أداء الإدارة ومحاربة الفساد ووقف الهدر وتنمية القطاعات الإنتاجية وقطاع البناء، كما طالب أيضاً بتسوية ضريبية وبإعادة تقييم الأصول الثابتة والآلات والمعدات والجرد. وشرح لبرنامج العمل والرؤية الاصلاحية للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة و​المياه​ التي يرأسها والتي تشمل 22 ملفاً تقع ضمن نطاق عمل اللجنة".

وأضاف "نريد بيروت المتألقة والنظيفة، بيروت السياحة والإقتصاد الحر، بيروت المصارف و​المدارس​ و​الجامعات​ و​الصيدليات​ و​المستشفيات​، المطاعم والملاهي و​الفنادق​، قبلة الشرق والغرب، مطبعة العرب والرائدة بالثقافة والحضارة والشعر والطرب الأصيل. بيروت ​الكهرباء​ 24/24 والمياه 24/24، بيروت نظيفة من دون ​نفايات​، عاصمة الإقتصاد والتكنولوجيا، ​الإنترنت​ وال Fiber Optics لكل البيوت والشركات، النظام والقانون يطبق على الجميع من دون استثناء. بيروت التي لأولادها أفضلية بالوظائف على الغرباء، لأولادها الحق بأن يسكنوها من خلال انشاء مجمعات سكنية تتراوح مساحتها بين 70 و 120 م٢، بيروت الموظف المناسب في المكان المناسب".