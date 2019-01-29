دريان التقى نقيب محامي الشمال وأمين عام وزارة الخارجية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى الأمين العام ل​وزارة الخارجية والمغتربين​ السفير ​هاني شميطلي​ وبحث معه في الأوضاع العامة. كما استقبل المفتي دريان نقيب محامي الشمال ​محمد المراد​ على راس وفد من النقابة. من جهة أخرى، استقبل المفتي دريان لجنة أمناء ​صندوق الخير​ لدعم ​الشعب الفلسطيني​.

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