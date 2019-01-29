وزير الطيران يبحث إعادة تشغيل خط براغ مع سفير التشيك بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بحث الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، سبل تعزيز التعاون في مجالات وأنشطة الطيران المدني المختلفة، وإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ، خلال لقائه مع يان فوليكسفير سفير دولة التشيك لدى القاهرة.

وشهد اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين بمجال النقل الجوي، وأكد وزير الطيران عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح السفير التشيكي أن هذا الخط الجوي يعد أداة ربط مهمة لجمهورية التشيك مع الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن تشغيل مطار سفنكس وافتتاح مطار العاصمة الادارية الجديدة الفترة المقبلة يساهم في دعم الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الحركة السياحية بين البلدين.

وأشاد فوليكسفير بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران للركاب المسافرين على طائراتها، وهو ما لمسه من خلال تجربة سفره على رحلة الطيران القادمة من مدريد إلى القاهرة.