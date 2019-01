أول تعليق من محمد صلاح على "أنت البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، علق بها على حملة "أنت البطل"، التي أطلقتها وزارة التصامن؛ تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكتب محمد صلاح تعليقًا على الصورة بالإنجليزية: "قل لا للمخدرات" "say not to drug".

كان الكاتب محمد فتحي، مؤلف السلسلة القصصية "أنت البطل"، قال إن العمل يستهدف توعية الأطفال بخطورة المخدرات.

وتدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصري عُمر (13 عاماً) الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له في دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه في الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات.

ويتذكر الطفل عُمر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "أنت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُور مدرسته، الأمر الذي جعله يبحث عن أي وسيلة تُمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه، وتواصل من خلال البريد الإلكترونى للنادي الذي يلعب فيه محمد صلاح.