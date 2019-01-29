الإنتاج السمكي في مصر يرتفع إلى 1.82 مليون طن خلال 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
ارتفع إجمــــالي كمية الإنتـــاج السمكي في مصر إلى 1.82 مليون طــن خلال عـام 2017، مقـابـل1.71 مليون طـن خلال عـام 2016 بنســبة زيـادة قدرها 6.8٪، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.
واحتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج حيث بلغت نسـبة 79.2٪ يليه الإنتـاج بالبحيــرات بنسبــة 10.1٪، ثم الإنتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبــة 6٪، فالمياه العـذبة بنسبة 4.3٪، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.4٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.
وبلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية نحو 1.44 مليــــون طـــن خلال عام 2017 مقـابل 1.36 مليـون طـن عام 2016 بنسبة زيـادة قدرها 6.4% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.
وتحتل مجموعة الأسماك العظمية البلطي والبوري الدنيس والقاروص وموسى والمرجان المرتبة الأولى من إنتاج المزارع السمكية بنسبة 97.3٪.
وتأتي القشريات ( جمبري، كابوريا وغيرها) والأصناف الأخرى، في المرتبة الثانية بنسبة 1.1% لكل منهما، يليها الرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0.3٪ ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط ) بنسبة 0.2٪ من إجمالي الإنتاج السمكي.
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