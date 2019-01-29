ضبط "بشلة" و"كلابالة" و"فليبس" بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع مباحث المخدرات، اليوم الثلاثاء، 26 من كبار تجار المخدرات بشبرا الخيمة وقليوب والخانكة والقناطر الخيرية وبنها وكفر شكر.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من البانجو والحشيش والهروين قبل توزيعها على عملائهم.

جرى التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز طوخ، من ضبط "محمد ا ص" وشهرته "بشلة" عاطل السابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات – سلاح – سرقة)، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش "35 جراما".

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم قليوب، من ضبط "محمد ع ر" وشهرته "كلابالة" عاطل، سابق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سرقة - مشاجرة)، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن نحو 200 جرام.

كما تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "طه ع ط"، وشهرته "فليبس" عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات – سلاح)، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 22093 لسنة 2017م جنح قسم أول شبرا الخيمة – تبديد، حصر رقم 14071 لسنة 2018م ، بالحبس شهرين وكفالة 200 جنيه بالقرب من من مسكنه وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 150 جرام و39 قرص مخدر، وسلاح أبيض مطواه.