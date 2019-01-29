الصفحة الرسمية للسيسي تنشر صور جولته بصحبة ماكرون في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، صورًا لجولته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الإدارية أمس الاثنين.
واصطحب الرئيس السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقدا خلالها مدينة الفنون والثقافة، والتي تعد الإنجاز الثقافي الأضخم في الشرق الأوسط ومنارة الإبداع الفني والفكري بالمنطقة.
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