غدا.. محافظ المنيا يفتتح الكنيسة الإنجيلية في ملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

يفتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، غدا الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مركز ملوي عقب انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة بناء وترميم كل الكنائس والمنشآت التابعة لها، والتي تعرضت لأعمال تخريبية على يد جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 2013.

ويحضر الافتتاح، كل من : الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وممثلي وزارة الدفاع ولفيف من القيادات البرلمانية والسياسية والتنفيذية والدينية والكنسية وذلك بمقر الكنيسة الكائن بشارع تونى بك بمدينة ملوي.

وتقع الكنيسة على مساحة 1552 متر مربع وتتكون من أربع مباني أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحي، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسي مكون من طابقين وجاليرى ومبنى فرعى أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعى ثاني يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعى ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متر والثانية 100 متر.

وتُعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشات المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية التي انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب والحرق والتدمير.