روكويل أوتوميشن تستحوذ على إميوليت 3 دي، المطور الرائد للبرمجيات...

ميلووكي-الثلاثاء 29 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): استحوذت شركة "روكويل أوتوميشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:ROK) على "إميوليت 3 دي"، وهي شركة مطورة ومبتكرة للبرمجيات الهندسية تساهم منتجاتها في محاكاة أنظمة الأتمتة الصناعية بشكل رقمي. ومن خلال استخدام نماذج محاكاة دقيقة لتحسين عمليات تخطيط الأنظمة واتخاذ القرارات، تليها تجارب محاكاة تختبر نظام التحكم قبل التثبيت، تمكّن برمجية "إميوليت 3 دي" العملاء من اختبار تصاميم الآلات والنظم بشكل افتراضي قبل تكبد تكاليف التصنيع والأتمتة والالتزام بالتصميم النهائي.

وقال فران فلودارزيك، نائب الرئيس الأول لقطاع الهندسة والبرمجيات لدى شركة "روكويل أوتوميشن" في هذا السياق: "نحن متحمسون إزاء الفرص التي توفرها برمجية ’إميوليت 3 دي‘ لعملائنا. سيكون باستطاعتهم تحسين وقت الوصول إلى السوق والإنتاجية التشغيلية من خلال وضع النماذج الأولية الرقمية للآلات والتشغيل الافتراضي. كما يمثل هذا الأمر استثماراً آخر من قبل ’روكويل أوتوميشن‘ من أجل إحياء مفهوم الشركة المتصلة".

ومن جهته، قال إيان ماكجريجور، مدير المبيعات والتسويق العالمي لدى "إميوليت 3 دي": "بصفتنا شريكاً سابقاً لـ ’روكويل أوتوميشن إنكومباس‘، أقمنا علاقات عمل رائعة مع شركة ’روكويل أوتوميشن‘ وعملائها. وإننا نتطلع قدماً إلى الاعتماد على تلك العلاقات في إطار ملكيتنا الجديدة. وتوفر قاعدة ’روكويل أوتوميشن‘ المثبتة وبرمجياتنا الهندسية فرصة رائعة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل في بيئة التصنيع الحالية المتغيرة بسرعة والمتقدمة من الناحية التقنية".

هذا وستقوم "روكويل أوتوميشن" بإضافة تقنية "إميوليت 3 دي" إلى حافظة التصميم الرقمي خاصتها لتوفير الحلول الخاصة بتطبيقات السيارات، واللوجستيات، ومناولة المواد، وغيرها من التطبيقات الصناعية. وسيتم بيع البرمجية تحت اسم "إميوليت 3 دي" من قبل "روكويل أوتوميشن"، كجزء من حزمة تصاميم "فاكتوري توك" التابعة لشركة "روكويل أوتوميشن".

تعتبر شركة "روكويل أوتوميشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والمعلومات، وهي تهدف إلى زيادة إنتاجية عملائها وجعل العالم أكثر استدامة. يقع مقر الشركة في ميلووكي في ولاية ويسكونسن، ولديها نحو 23 ألف موظف يخدمون العملاء في أكثر من 80 بلداً.

وتعتبر "إميوليت 3 دي" شركة رائدة في القطاع بمجال تطوير البرمجيات شديدة التخصص وإدارة المبيعات، وهي تركز على توفير الحلول التي تستجيب للمتطلبات الصناعية واضحة المعالم. تقع الشركة في ريدينج بإنجلترا، وحصلت على جائزة كوينز للمؤسسات عن فئة: الابتكار لعام 2014.

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