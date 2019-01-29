محادثات بين البوسنة والهرسك والاتحاد الأوروبي

بدأ أعضاء المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك محادثات في بروكسل في إطار زيارة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي تستغرق يومين.

وهذه أول زيارة رسمية للرئاسة الجديدة للبوسنة والهرسك إلى بروكسل.

والتقى الوفد الرئاسي البوسني في مقر المفوضية الأوروبية مع مفوض سياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان حيث تم بحث آفاق اندماج البوسنة والهرسك في إطار العمل الأوروبي المشترك.

وتعمل البوسنة والهرسك على وضع اللمسات الأخيرة من الردود على عدد من مطالب الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على رأي إيجابي من المفوضية في المستقبل القريب ومن ثم انتزاع وضع المرشح لعضوية الاتحاد.

وقال مصدر أوروبي إنه تم استعراض الإصلاحات في البوسنة ومراجعة العمل المنجز حتى الآن.

ويلتقي رئيس مجلس البوسنة والهرسك وأعضاء الرئاسة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.