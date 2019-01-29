جوايدو: أنا الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا

ذكر خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً الأسبوع الماضي، لهيئة إذاعة وتلفزيون ألمانية أنه الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.

وقال جوايدو الذي تدعمه الولايات المتحدة ومعظم دول نصف الكرة الغربي إن الانتخابات التي أتت بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لفترة ثانية شابها تزوير، وإنه يتعين على مادورو الاستقالة للسماح بإجراء اقتراع جديد نزيه.

وأضاف لهيئة "إيه.آر.دي" للإذاعة والتلفزيون "أنا الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، لم تكن هناك انتخابات في 2018. فترة مادورو في السلطة انتهت لذلك وجوده في الحكم غير شرعي وهو يحكم مثل ديكتاتور".

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