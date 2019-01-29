استشهد 6 مدنيين بينهم زياد الشرعبي أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي، إضافة لطفلين، فيما أصيب أكثر من 20 مدنياً بينهم الإعلامي فيصل الذبحاني مراسل قناة أبوظبي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في أحد أسواق مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز وسط اليمن مساء أمس.

ودأبت الميليشيا الحوثية على ممارسة جرائمها المتكررة تجاه اليمنيين عبر زرع العبوات الناسفة والألغام وإطلاق قذائف الهاون على منازلهم، في وقت طالت فيه هذه الجرائم الإعلاميين الذين تعرضوا لحملات حوثية ممنهجة، هدفت لوقف فضح ممارسات الميليشيا الوحشية وأعمالها الإرهابية وجرائمها المتعددة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 6 مدنيين في المخا بينهم طفلان وأحد أفراد طاقم قناة أبوظبي بانفجار عبوة حوثية ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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