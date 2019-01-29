واشنطن تدعو جيش فنزويلا إلى القبول بانتقال "سلمي" للسلطة

حضّت الولايات المتحدة، الجيش الفنزويلي، الاثنين على القبول بانتقال "سلمي" للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة، وعدد من الدول الإقليمية رئيساً بالوكالة لهذا البلد المضطرب.
وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الأبيض "ندعو أيضاً الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديموقراطي ودستوري للسلطة"، مؤكّدا أنّ "الرئيس (دونالد) ترامب كان واضحاً في هذا الأمر بأنّ كل الخيارات متاحة على الطاولة" رداً على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم.
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