السيسي لماكرون: نعيش في منطقة مضطربة بسبب الحرب ضد الإرهاب

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإنصاف عند الحديث عن الوضع في مصر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين.

وقال السيسي: "ينبغي ألا ننسى أننا في منطقة مضطربة... مشروع إقامة الدولة الدينية فشل في مصر".

وطالب السيسي بالنظر لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم مواطنيها الأكثر احتياجاً رغم أوضاعها الاقتصادية، واعتبر أن هذا أيضاً جانباً من حقوق الإنسان يغفله كثيرون.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا حريصة على ألا تملي أي موقف على أي دولة.

وقال ماكرون: "لا أكون صديقاً صادقاً إذا لم أتحدث عما أرى أنه قد يؤثر على صورة مصر"، مضيفاً "لا أقلل من شأن بعض التحديات الأمنية، ولا أريد أن أملي أمراً على أحد ... ولكن العقول بحاجة إلى نقاش... ونشاط المجتمع المدني أمر حيوي".