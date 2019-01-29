مقتل 6 من قادة داعش غربي الأنبار

عناصر من داعش وكالات: أكد مصدر بالاستخبارات العراقية مقتل 6 من قادة تنظيم (داعش) الإرهابي، مرتبطين بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وذلك خلال ضربة جوية نفذتها الطائرات المقاتلة العراقية في صحراء الرطبة غربي الأنبار. ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله إن "طائرات مقاتلة عراقية - بناء على معلومات استخباراتية - قتلت 6 قياديين في تنظيم (داعش) أثناء تحركهم

وأشار إلى أن القادة الإرهابيين - الذين تمت تصفيتهم بالطائرات - مرتبطين بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وأشرفوا على تفجير عشرات السيارات المفخخة في محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.

بعجلات رباعية الدفع في صحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار".وأشار إلى أن القادة الإرهابيين - الذين تمت تصفيتهم بالطائرات - مرتبطين بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وأشرفوا على تفجير عشرات السيارات المفخخة في محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.

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