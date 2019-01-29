الرئيس الفرنسي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات:

غادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القاهرة بعد، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم عقد قمة مصرية فرنسية شملت توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتعليمية وصناعية بين البلدين، وكذلك اتفاقيات في إطار التعاون المشترك.

كما بحث الرئيسان -خلال القمة- تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول

سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.كما استقبل الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، وزار الرئيس الفرنسي كاتدرائية العباسية، والتقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.