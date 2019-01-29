الكرملين: عقوبات أمريكا ضد شركة النفط الفنزويلية غير قانونية

دميتري بيسكوف

وكالات:

اعتبر المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف العقوبات الأمريكية ضد شركة النفط الوطنية الفنزويلية غير قانونية ومحاولة من واشنطن للتدخل في شئون فنزويلا، مؤكدا أن روسيا ستدافع عن مصالحها في مجال التعاون مع فنزويلا في إطار القانون الدولي والآليات المعمول بها.

وقال بيسكوف - في تصريحات

أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - "بشكل عام.. وصفت القيادة الشرعية في فنزويلا هذه العقوبات بأنها غير قانونية.. نحن ننضم بالكامل إلى وجهة النظر هذه".وكان بيسكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن الشعب الفنزويلي هو منعليه تسوية الخلافات في البلاد وفقا للدستور، محذرا من مغبة التدخل الخارجي الذي قد يفاقم الأوضاع في فنزويلا.وطالب بيسكوف بعدم التدخل في الموقف الراهن في فنزويلا مثلما تفعل دول أخرى بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن القيادة في فنزويلا لم تطلب المساعدة من روسيا وأن موسكو لم ولن تخطط للتواصل مع خوان جوايدو، الذي اعترفت به العديد من الدول رئيسا مؤقتا للبلاد.