الإمارات توقع على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية

علم الإمارات- أرشيفية

وكالات:

وقعت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، على "اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

قام بالتوقيع من الجانب الإماراتي جمعه مبارك الجنيبي سفير الامارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن جانب الجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي.

وأعرب السفير جمعة مبارك الجنيبي عن سعادته بتوقيع دولة الامارات على هذه الاتفاقية.

وأكد في تصريحات، عقب التوقيع، أهمية الاتفاقية كونها تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى أن يكون هناك تعاونا بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والمالي، كما أنها ستساعد في