الإمارات توقع على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية

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وقعت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، على "اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
قام بالتوقيع من الجانب الإماراتي جمعه مبارك الجنيبي سفير الامارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن جانب الجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي.
وأعرب السفير جمعة مبارك الجنيبي عن سعادته بتوقيع دولة الامارات على هذه الاتفاقية.
وأكد في تصريحات، عقب التوقيع، أهمية الاتفاقية كونها تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى أن يكون هناك تعاونا بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والمالي، كما أنها ستساعد في
وشدد على حرص دولة الامارات على أن تكون من أوائل الدول التي تدعم اي إجراءات أو اتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية.
وقال: "نحن من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية"، معربا عن أمله في أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا.
من جانبه، قال الوزير مفوض إيهاب مكرم إن هذه الاتفاقية وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 24 اغسطس2017، داعيا الدول العربية للتوقيع عليها.
وأشار إلى أن الاْردن والسعودية ومصر وقعت على
وأضاف مكرم - في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع - أن هذه الاتفاقية تهدف إلى انشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية فضلا عن إيجاد بيئة مؤاتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي من كونها تساهم في تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ومراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نموا.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تدخل حيّز التنفيذ بتصديق ثلاث دول عربية عليها.
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