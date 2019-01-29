كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 40 قتيلا و850 معتقلا في أعمال العنف الأخيرة بفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كلوفيل اليوم الثلاثاء، أن من المعتقد أن ما لا يقل عن 40 شخصاً قتلوا في أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة بفنزويلا، بينهم 26 برصاص قوات موالية للحكومة، و5 في مداهمات منازل، و11 في أعمال نهب.
وأضاف أن السلطات الفنزويلية اعتقلت أكثر من 850 شخصاً بين 21 و26 يناير الجاري، منهم 77 طفلًا لا يتجاوز عمر بعضهم 12 عاماً.
واعتقل 696 شخصاً في 23 يناير الجاري في أنحاء البلاد، في أكبر عدد محتجزين في يوم واحد بفنزويلا منذ 20 عامًا.
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