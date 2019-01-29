كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كارثة سد البرازيل.. القبض على 5 بينهم 3 من موظفي شركة فالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات البرازيلية القبض على 5 أشخاص من بينهم 3 من موظفي شركة فالي - وهي أكبر شركة منجمية في البرازيل – اليوم الثلاثاء، وذلك بعد كارثة السد.

وذكر ممثلو ادعاء بولاية ميناس جيرايس، أن ثلاثة موظفين من شركة التعدين البرازيلية فالي ومهندسين آخرين يعملون نيابة عن الشركة، قد تم اعتقالهم، اليوم، مما يعمق أزمة للشركة بعد كارثة مميتة أخرى في أحد مناجمها.

وفي بيان على "تويتر"، قالت شركة "فالي" إنها تتعاون مع المحققين الذين يحققون في كارثة تعدين من المرجح أن تترك حصيلة قتلى يزيد على 300 شخص، وقد أثارت المأساة غضب الكثيرين في البرازيل، وأثارت أسئلة جديدة حول التزام "فالي" بالأمان بعد انهيار سد مماثل في منجم مشترك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأصدر قرار قضاة ولاية ميناس جيرايس ما مجموعه خمسة مذكرات اعتقال، وسبع مذكرات تفتيش للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل وتزوير وثائق وجرائم بيئية.

وقال كبير المسؤولين الماليين لوتشيانو سياني، إن شركة فالي كانت تبذل كل ما بوسعها لتقديم المال للمشيعين ودفعات ضريبية إضافية للحكومة المحلية وغشاء خاص لإزالة الطين من النهر والاستثمارات الكبرى لجعل سدودها أكثر أمنا.