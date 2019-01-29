العراق في المرتبة السادسة عربياً والـ13 عالمياً باكثر الدول فساداً عام 2018

الخليج 365/ بغداداحتل العراق المرتبة السادسة "عربياً" والثالثة عشر "عالمياً" في اكثر دول العالم فساداً، في حين احتلت الدنمارك المرتبة الاولى عالمياً باكثر الدول شفافية.

وقالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر اليوم، وتابعته الخليج 365، إن "الدنمارك ونيوزلندا حصلتا على المرتبة الاولى والثانية على التوالي باقل دول العالم فسادا واكثر شفافية بـ 88 و87 نقطة على التوالي، تليها فنلدا التي حصلت على المركز الثالث وسنغافورة على المركز الرابع".



واضافت المنظمة ان "العراق حصل على المرتبة السادسة عربيا والـ 13 عالميا بـ 168 نقطة في اكثر دول العالم فسادا متقدما على فنزويلا وبورندي، في حين حصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان المراتب الاعلى بالفساد"،

يذكر أن المنظمة تصدر تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

