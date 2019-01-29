جوايدو: أنا الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا إنه الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.

وأضاف جوايدو، في تصريح تلفزيوني، الثلاثاء، أن الانتخابات التي أتت بالرئيس نيكولاس مادورو لفترة ثانية، "شابها تزوير" وأنه تتعين عليه الاستقالة للسماح بإجراء اقتراع جديد "نزيه".

وتابع القول: "أنا الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا.. لم تكن هناك انتخابات في 2018. فترة مادورو في السلطة انتهت؛ لذلك وجوده في الحكم غير شرعي وهو يحكم مثل ديكتاتور".

وأعلن جوايدو، الإثنين، اتخاذ إجراءات للسيطرة على أصول فنزويلا في الخارج؛ حيث أمر بوضع حسابات بنك فنزويلا الحكومي تحت سيطرة ما وصفه بـ"السلطات الشرعية".

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول عدة في أمريكا اللاتينيّة قد اعترفت بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، فيما حددت 6 دول أوروبية (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، هولندا) مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات، تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني جوايدو رئيسا لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو.





وتشهد فنزويلا الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في عام 2019.. وتعاني نقصا في المواد الغذائية والأدوية.

وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 40 قتيلا منذ الإثنين الماضي، كما أوقف أكثر من 350 شخصا هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير/كانون الثاني وحده، بحسب الأمم المتحدة.