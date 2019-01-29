الشرطة الفرنسية تعتقل 5 على خلفية هجوم ستراسبورج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في صلتهم بالإرهابي الذي أسقط 5 قتلى في هجوم على سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج بشرق فرنسا.
وأضاف أن المشتبه بهم اعتقلوا في إطار تحقيق بشأن كيفية حصول شريف شيخات على السلاح الذي استخدمه في هجوم 11 ديسمبر/كانون الأول.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت مقتل شريف شيكات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بعد يومين من تنفيذه هجوم سوق عيد الميلاد، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
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