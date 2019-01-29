واشنطن تتهم «هواوي» بانتهاك العقوبات على إيران

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وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) في قضيتين يرجح أن تفاقما التوتر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين، إذ كشفت الوزارة الأمريكية وفقًا لقناة سكاي نيوز الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن 13 اتهامًا ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية «مينج وانتشو»، ابنة مؤسس المجموعة، التي أطلق سراحها قاضٍ كندي بكفالة في ديسمبر الماضي، و3 شركات تابعة للشركة العملاقة، وذلك على خلفية انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

كما وجهت العدل الأمريكية 10 اتهامات فيدرالية ضد شركتين تابعتين إلى «هواوي» بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة «تي-موبايل». من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي «إن مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية

كما وجهت العدل الأمريكية 10 اتهامات فيدرالية ضد شركتين تابعتين إلى «هواوي» بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة «تي-موبايل». من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي «إن مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل». بدوره، قال المدعي العام الأمريكي بالوكالة «ماثيو ويتاكر»، إن لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين. كان توقيف مينج وانتشو في كندا بناء على مذكرة أمريكية قد أثار توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا. ووافق قاض كندي على إطلاق سراح مشروط للمديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينج وانتشو، التي أوقفت في فانكوفر في الأول من ديسمبر الجاري. (التفاصيل)

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