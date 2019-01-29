انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في البرازيل لـ65 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 65 قتيلا، ولا يزال 279 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لما نقلته صحيفة "أو جلوبو"، أمس الإثنين، عن سلطات الدفاع المدني. وكان المتحدث باسم إدارة الإطفاء بيدور أيهارا قال في وقت سابق لمحطة "جلوبو نيوز" التليفزيونية "للأسف، من غير المحتمل أن يتم العثور على ناجين. وتلقى رجال الإنقاذ البرازيليين دعما ومساعدة من 136 جنديًا إسرائيليا أحضروا معدات لالتقاط إشارات من الهواتف المحمولة المدفونة في الوحل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن المنطقة التي شهدت انهيار السد "خطيرة" وتتطلب إعداد خرائط إضافية لضمان بيئة عمل آمنة، بحسب وكالة "د ب أ" الألمانية".وقال رجال الإنقاذ إن الانهيار الطيني تسبب أيضا في دفن حافلة.وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي: "يعمل الوفد الاسرائيلي بتعاون كامل مع القوات البرازيلية المحلية