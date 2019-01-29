شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 40 قتيلاً واعتقال 850 خلال أعمال العنف في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

ذكر روبرت كلوفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن من المعتقد أن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة بفنزويلا، بينهم 26 قُتلوا برصاص قوات موالية للحكومة وخمسة في مداهمات للمنازل و11 خلال أعمال نهب.

وأضاف أن السلطات الفنزويلية اعتقلت أكثر من 850 شخصا بين 21 و26 يناير، منهم 77 طفلا لا يتجاوز سن بعضهم 12 عاما. وجرى اعتقال 696 شخصا في 23 يناير في أنحاء البلاد، في أكبر عدد من الأشخاص يتم احتجازهم في يوم واحد في فنزويلا منذ 20 عاما.