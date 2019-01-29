الدنمارك ونيوزيلندا تتصدران قائمة الدول الأقل فسادًا

خلص استطلاع لمنظمة الشفافية الدولية صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء إلى أن الدنمارك ونيوزيلندا تصدرتا قائمة الدول الأقل فسادا في العالم.

وحصلت الدنمارك ونيوزيلندا على 88 و87 على التوالي في مؤشر مدركات الفساد. ويشار إلى أن الحصول على 100 نقطة يعني أن الدولة “خالية من الفساد”.

وحل في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأقل فسادا أيضا فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 نقطة. وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة بـ 84 نقطة ثم هولندا 82 وكندا 81 ولوكسمبورج 81.

وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول الـ180 المدرجين بالمؤشر سجلوا نقاط أقل من 50. وبلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43. وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012. وأدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من استراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر.

وحلت كل من جنوب السودان وسورية والصومال في ذيل المؤشر بواقع 13 و 13 و 10 درجات لكل منها.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية ديليا فيريرا روبيو ” احتمالات تفشي الفساد تكون أكبر حيث تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، مثلما رصدنا في عدد من الدول، حيث يستخدم السياسيون غير الديمقراطيين الفساد لصالحهم”.

وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية في المؤشر بواقع أربع نقاط لتسجل 71 نقطة، لتخرج من قائمة الدول الـ20 الأقل فسادا منذ عام 2011.

د ب ا

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