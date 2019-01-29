مسؤول إيراني: سنحول البيت الأبيض وفرساي وباكنغهام إلى حسينيات

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: توعد منظر للحرس الثوري الإيراني اوروبا واميركا الى تحويل البيت الأبيض في واشنطن وقصر فرساي في باريس وباكينغهام بالاس في لندن إلى حسينيات شيعية والاحتفال بميلاد الامام المهدي المنتظر في مقر الحكومة البريطانية.

وقال حسن عباسي أحد أبرز منظري قوات الحرس الثوري الإيراني والتيار المحافظ إن بلاده تخطط لتحويل البيت الأبيض وقصر فرساي وباكينغهام بلاس إلى حسينيات شيعية واحياء المراسم الدينية فيها عام 2065 بحسب مانقلت عنه وكالة "رووداو" الاخبارية العراقية الكردية الاثنين ..مؤكداً وجود بلاده حالياً في "عدن وحلب الموصل".

وقال عباسي في مقطع فيديو نشره موقع انتخاب المقرب من الرئاسة الإيرانية وهو يتحدث عن "رؤية إيران لعام 2065" إن بلاده تخطط للاحتفال "بميلاد الإمام المهدي في الـ 15 من شعبان 2065 بمقر الحكومة البريطانية في باكينغهام بالعاصمة لندن".. مضيفا ان الاحتفالات بليالي القدر في شهر رمضان ستقام في قصر فرساي، بالعاصمة الفرنسية باريس". والمهدي هو الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الامامية التي تقول رواياتهم ان اختفى عام 329 هجرية وسيظهر في آخر الزمان ليملآ الدنيا عدلا كما ملئت جورا.

واشار الى ان هناك ادلة وحقائق تؤكد ما ذهب اليه ومنها "امتداد عمر الثورة الإسلامية إلى 40 عاماً في حين أن الأنبياء والأئمة لم تدم لهم تلك المدة ولم يحدث فيها ذلك خلال حياتهم فضلاً عن انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه وأن اليساريين لم يكن يخطر ذلك ببالهم وهزيمة إسرائيل وركوع الجنود الأميركان أمام الجنود الإيرانيين تؤكد على أن كل شيء قابل للتحقق" لكنه لم يحدد كيف حدث ذلك ومتى.

وأضاف عباسي ان زيارة القدس "ستكون بذات الطريقة التي نزور بها شاه عبد العظيم في شيراز وستقام بها الاحتفالات الجماهيرية"، مبيناً أن إيران "كان لديها سابقاً أزمة حول مدينتي المحمرة وعبادان في الأحواز لكن اليوم نتواجد في حلب والموصل وعدن" في اشارة الى تدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا والعراق واليمن.





