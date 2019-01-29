المحققة الأممية بمقتل خاشقجي:التقرير حول اغتياله سيكون جاهزا آخر أيار

أعلنت المحققة الأممية في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، أغنيس كالامارد أن تقريرا بشأن اغتيال خاشقجي سيكون جاهزاً في نهاية أيار. وكانت كالامارد قد بدأت أمس، تحقيقاتها والتي تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.

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