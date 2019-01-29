"اليونيسيف" تطلب من ميانمار تطبيق توصيات عنان بشأن الروهنغيا

حثّت منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة "​اليونيسيف​"، سلطات ​ميانمار​ على "تنفيذ توصيات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، بشأن أزمة ​الروهنغيا​"، مشددةً على "ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة ​اللاجئين​ الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار".

ولفتت إلى أنه "لا يمكننا تجاهل المعاناة التي يواجهها الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراع في ولايات راخين وكاشين وشان ولا المعاناة التي يواجهها اللاجئون الذين يحتمون حاليا في بنغلاديش"، مشيرةً إلى أن "التزام ميانمار بتوصيات لجنة عنان، التي تتضمن ضمان حرية الحركة والوصول إلى التعليم، من شأنه أن يساعد في "إصلاح حياة الأطفال الذين يعانون".

وأشارت إلى "أننا نعلم من فرق العمل لدى يونيسيف، أن الأطفال في المخيمات يعيشون حياة غير مستقرة وميئوس منها تقريبًا"، لافتةً إلى "اننا على استعداد لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين عودة طوعية آمنة وكريمة إلى ديارهم، حيث تحترم حقوقهم ويمكنهم مرة أخرى العيش بسلام مع جيرانهم".