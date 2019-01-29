محكمة باكستان العليا رفضت الطعن في حكم تبرئة آسيا بيبي

رفضت ​محكمة​ ​باكستان​ العليا اليوم الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بتبرئة آسيا بيبي من تهم تجديف وجهت إليها، لترفع بذلك العقبة القضائية الأخيرة في هذه القضية المستمرة منذ سنوات طويلة، وربما التمهيد لمغادرتها البلاد.

وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا :"إنه استنادا إلى موضوع الدعوى، فإن التماس الطعن هذا مرفوض"، وهذه الهيئة القضائية العليا هي التي اسقطت ​السنة​ الماضية حكم الإعدام بحق بيبي بتهمة التجديف.